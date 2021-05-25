Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kalmaya başlayan Luiz Gustavo, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kalması durumunda bu isteğinde ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.

CELTA VİGO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Gustavo'nun bu flaş talebinin ardından Fenerbahçe yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli yönetim Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu için İspanyol kulübü ile temasa geçti. İlk hedefin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu bildirildi.

BONSERVİSİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANABİLİR

Geçtiğimiz sezonu West Bromwich'de kiralık geçiren milli futbolcu için gerekirse bonservisini satın almak için de şartlar zorlanacak. EURO 2020 kadrosunda olan Okay Yokuşlu'nun da Sarı-Lacivertli kulüpte forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

JOSE SOSA İLE SÜRPRİZ TOPLANTI

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Takımın önemli isimlerinden Jose Sosa dün Başkan Ali Koç'la bir araya geldi. Bodrum'daki tatilini yarıda kesen Arjantinli yıldız kulüp binasında Başkan Koç'la sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi. İddialara göre Başkan Ali Koç 1 yıl daha sözleşmesi olan Jose Sosa ile yolları ayırmak istediklerini dün bizzat tecrübeli yıldıza iletti. 35 yaşındaki futbolcu sezonun son bölümünde başarılı bir performans gösterse de genel olarak beklentileri karşılayamadı. Emre Belözoğlu'nun Sosa'nın takımda kalması yönünde yönetime rapor verdiği de iddia ediliyordu.

HARUN'A KASIMPAŞA TALİP

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Harun Tekin'e Kasımpaşa resmen talip oldu. Tecrübeli kaleci, Sarı-Lacivertli yönetimle görüştükten sonra kesin kararını verecek.

BERKE: BAŞKANLA OTURUP KARAR VERECEĞIZ

F.Bahçe'nin genç kalecisi Berke Özer açıklama yaptı. Berke "Milli Takım sonrası başkanımızla bir araya geleceğim. Hakkımda karar vereceğiz" dedi.