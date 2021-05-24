Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişki tamamen koptu. Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Kendisini başkan üstü görüyor. Görevde olduğum sürece sözleşme uzatmam" ifadesini kullandı.
Bunun üzerine bir mektup yazan ve sosyal medyadan paylaşan Terim de artık kendilerine yönelik ithamların rutin bir hal aldığını belirterek "Sadece kendisine acil şifalar dileyebilirim" dedi. Karşılık açıklamalarla köprüler atılmış oldu.
YAKIN DOSTLUKLARI VAR
19 Haziran'da seçime gidilmesi planlanıyor ancak pandemi şartlarında yeni bir erteleme ihtimali de bulunuyor... Bu nedenle hoca arayışları başlarken Başkan Cengiz'in takımın başına getirmeyi düşündüğü kişinin Mustafa Denizli olduğu öğrenildi.