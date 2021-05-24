



YUSUF GUNAY GÖRÜŞTÜ

Alman hocaya, Galatasaray'ın durumunu anlattı...

Mustafa Cengiz yönetimi seçimin en erken Temmuz ayında yapılabileceğini düşünüyor. Ayrıca "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek; inşallah öyle olur" diyen Cengiz'in de sürpriz yapıp aday olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle hoca çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Özellikle de 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında takımı sahaya çıkaracak, kimsenin de reddedemeyeceği bir teknik direktör aranıyor. Bu adaylardan birisi de Jürgen Klinsmann… Alman hoca ve menajeriyle başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın görüştüğü ifade edildi.



Yusuf Günay, Galatasaray'ın şartlarını ve durumunu anlattı. Hertha Berlin'in ardından 1.5 yıl takım çalıştırmayan Klinsmann'ın düşünmek için süre istediği kaydedildi. Yeniden kendisini kanıtlamak isteyen 56 yaşındaki çalıştırıcının, iyi bir projeye 'evet' diyebileceği de gelen haberler arasında...