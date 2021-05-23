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Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

Başkanlık seçimi ve Fatih Terim'in geleceğindeki belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Feghouli yerine alternatif ismi buldu.

23.05.2021 13:19 - Son Güncelleme: 23.05.2021 13:19
Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da hücum hattı yenilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, sağ kanadı uçurucak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

Galatasaray yönetimi, Sofiane Feghouli'nin beklenen performansı gösterememesi ve yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.

Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcudan fayda sağlayamadı.

Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

31 yaşındaki oyuncunun Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un gündeminde olduğu iddia ediliyor.