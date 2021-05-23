Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer

Başkanlık seçimi ve Fatih Terim'in geleceğindeki belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Feghouli yerine alternatif ismi buldu.

23.05.2021 13:19 - Son Güncelleme: 23.05.2021 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





