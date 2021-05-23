Galatasaray'a Feghouli yerine Bulgar yıldız! Sağ kanadı uçuracak transfer
Başkanlık seçimi ve Fatih Terim'in geleceğindeki belirsizliğe rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Feghouli yerine alternatif ismi buldu.
23.05.2021 13:19
- Son Güncelleme: 23.05.2021 13:19
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da hücum hattı yenilecek.
Hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar, sağ kanadı uçurucak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, Sofiane Feghouli'nin beklenen performansı gösterememesi ve yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor.
Geçtiğimiz sezonun son haftalarında şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcudan fayda sağlayamadı.
31 yaşındaki oyuncunun Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'un gündeminde olduğu iddia ediliyor.