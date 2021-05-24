Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Altınordu maçı seyircili mi seyircisiz mi?

ALTAY ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından bir takım daha play-off'tan Süper Lig vizesi alacak.

İstanbulspor'u eleyen Altay, Samsunspor'u saf dışı bırakan Altınordu ile kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak finalin oynanacağı yer açıklandı.

Buna göre, Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.