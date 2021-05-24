Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Altınordu maçı seyircili mi seyircisiz mi?

Altay Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1. Lig finalinde Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım Süper Lig'de finale yükselecek. İki İzmir takımının mücadelesinde heyecan dorukta olacak. Peki; Altay Altınordu maçı seyircili mi? Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?
ALTAY ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından bir takım daha play-off'tan Süper Lig vizesi alacak.
İstanbulspor'u eleyen Altay, Samsunspor'u saf dışı bırakan Altınordu ile kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak finalin oynanacağı yer açıklandı.
Buna göre, Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Final karşılaşması beIN SPORTS ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Final, federasyonun belirleyeceği tarihte ve stadyumda tek maç usulü oynanacak. 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa kazananı penaltı atışı belirleyecek.
Finalde galip gelen takım gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.