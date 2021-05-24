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    • 24.05.2021 10:24
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    • 24.05.2021 10:24
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    ne zaman, saat kaçta? seyircisiz mi?

    ne zaman saat kaçta? seyircisiz mi? Süper Lig'e çıkan son takımın belirli olacağı final maçı nefes kesecek. İki İzmir takımının karşılaşacağı mücadele berabere sonuçlanırsa karşılaşma uzatmalara gidecek. Peki; , saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Altınordu maçı seyircili mi seyircisiz mi?

    Altay Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1. Lig finalinde Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım Süper Lig'de finale yükselecek. İki İzmir takımının mücadelesinde heyecan dorukta olacak. Peki; Altay Altınordu maçı seyircili mi? Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

    ALTAY ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından bir takım daha play-off'tan Süper Lig vizesi alacak.

    İstanbulspor'u eleyen Altay, Samsunspor'u saf dışı bırakan Altınordu ile kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak finalin oynanacağı yer açıklandı.

    Buna göre, Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

    Final karşılaşması beIN SPORTS ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Final, federasyonun belirleyeceği tarihte ve stadyumda tek maç usulü oynanacak. 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa kazananı penaltı atışı belirleyecek.

    Finalde galip gelen takım gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

        ALTAY'IN 3 FİNALİ

        Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, 26 Mayıs Çarşamba günkü finalde Süper Lig vizesi arayacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi bugün oynanacak Yılport Samsunspor-Altınordu maçının ardından belli olacak.

        Altay, 8 ekibin yer aldığı 2000-2001'de play-off çeyrek finalinde Konyaspor'u penaltı atışları sonucunda eledikten sonra yarı finalde Sakaryaspor'a yenilmişti.

        2008-2009'da yarı finalde Kasımpaşa'yı geçemeyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'ta Konyaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.

        - 2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak
        2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig'e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig'e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.
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        Haberler Spor Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Altınordu maçı seyircili mi seyircisiz mi?