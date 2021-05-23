MAAŞ KONUSUNDA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi sonrasında ise Vida'nın durumu ile ilgili olarak Zahavi'ye açıklamada bulundu. Çebi, "Vida ile yapılan sözleşme geçmiş yönetimden kalma. Biz göreve geldiğimiz günden beri tüm yeni transferlerde yeni bir fiyat politikası uyguluyoruz ve bundan da asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.