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    'ın menajeri örneği ile sıkıştırdı

    'ta Abobukar’ın son maçlarda forma giymemesi spekülasyonlara neden olmuştu. Menajeri Nir Zahavi’nin sezon ortasında yeni sözleşme için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı… Bu görüşmede Zahavi’nin Beşiktaş Başkanı ’ye “Onu yeniden futbola kazandırdığınız için size teşekkür ederim. Ancak maaşı 1.5 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya çıkartılmalı. Bunu fazlasıyla hak ediyor” dediği öğrenildi.

    Aboubakar'dan Vida ayarı!

    Beşiktaş'ta Abobukar'ın son maçlarda forma giymemesi spekülasyonlara neden olmuştu. Menajeri Nir Zahavi'nin sezon ortasında yeni sözleşme için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı…

    Bu görüşmede Zahavi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "Onu yeniden futbola kazandırdığınız için size teşekkür ederim. Ancak maaşı 1.5 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya çıkartılmalı. Bunu fazlasıyla hak ediyor" dediği öğrenildi.

    BAŞKAN ÇEBİ'NİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
    Zahavi'nin Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın maaşına zam isterken yaptığı kıyaslama ise dikkat çekiciydi.

        Aboubakar'ın menajeri parayı isterken Hırvat stoper Vida'yı ortaya attı. Zahavi, "Vida 3.7 milyon Euro alıyorsa Aboubakar da en az 3 milyon Euro almalı" dedi. Bu talep Başkan Çebi'nin tepkisini çekti.

        MAAŞ KONUSUNDA TAVİZ VERMEYECEĞİZ
        Başkan Ahmet Nur Çebi sonrasında ise Vida'nın durumu ile ilgili olarak Zahavi'ye açıklamada bulundu. Çebi, "Vida ile yapılan sözleşme geçmiş yönetimden kalma. Biz göreve geldiğimiz günden beri tüm yeni transferlerde yeni bir fiyat politikası uyguluyoruz ve bundan da asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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