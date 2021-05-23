Beşiktaş'ta Abobukar'ın son maçlarda forma giymemesi spekülasyonlara neden olmuştu. Menajeri Nir Zahavi'nin sezon ortasında yeni sözleşme için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı…
Bu görüşmede Zahavi'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "Onu yeniden futbola kazandırdığınız için size teşekkür ederim. Ancak maaşı 1.5 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya çıkartılmalı. Bunu fazlasıyla hak ediyor" dediği öğrenildi.
BAŞKAN ÇEBİ'NİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Zahavi'nin Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın maaşına zam isterken yaptığı kıyaslama ise dikkat çekiciydi.