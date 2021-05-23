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    'ın yıldızı : Rakip önemli değil!

    Milli Takım'ın ve 'ın yıldızları ve öncesi açıklamalarda bulundu. Dorukhan, "Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Yıldız oyuncu, şampiyonluk kutlamalarında seçtiği 'Gidiyorum' şarkısı ile ilgili olarak da, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. O yüzden bu şarkıyı seçtim" açıklaması yaptı.

    Rakip önemli değil!

    Milli Takım'ın ve 'ın yıldızları ve öncesi açıklamalarda bulundu. Dorukhan, "Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Yıldız oyuncu, şampiyonluk kutlamalarında seçtiği 'Gidiyorum' şarkısı ile ilgili olarak da, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. O yüzden bu şarkıyı seçtim" açıklaması yaptı. Rıdvan Yılmaz ise, "dan davet alarak bir başka hayalimi daha gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

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