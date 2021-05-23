Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın yıldızları Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz Euro 2020 öncesi açıklamalarda bulundu. Dorukhan, "Bana kalırsa rakip önemli değil, biz o gün iyiysek, iyi olduğumuz sürece rahatlıkla gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi. Yıldız oyuncu, şampiyonluk kutlamalarında seçtiği 'Gidiyorum' şarkısı ile ilgili olarak da, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş'ı çok seviyorum. O yüzden bu şarkıyı seçtim" açıklaması yaptı. Rıdvan Yılmaz ise, "Milli takımdan davet alarak bir başka hayalimi daha gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

MİLLİ FUTBOLCULAR ANTALYA'DA AŞILANDI

Antalya'da kampta bulunan A Milli Takım'da 11 kişinin 2. doz coronavirüs aşısı yapıldı… Aşı olanlar arasında futbolculardan da 3 isim yer aldı.