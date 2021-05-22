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    • 22.05.2021 20:11
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    , efsane Alman futbolcu 'in gol rekorunu kırdı!

    Son dakika spor haberleri... Almanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından 'te forma giyen Polonyalı santrfor , efsane Alman futbolcu 'in gol rekorunu kırdı.

    Rekor Lewandowski'nin!

    'in yıldızı , efsane Alman futbolcu 'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

    Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında 'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

    Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez 'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

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