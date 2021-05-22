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    • 22.05.2021 21:23
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    • 22.05.2021 23:08
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    Samsunspor'u eleyen Altınordu play-off finalinde!

    TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Altınordu, finalde ile eşleşti.

    Altınordu play-off finalinde!

    TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Samsunspor ile Altınordu karşılaştı. Evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu.

    Konuk takımın gollerini 32'de Meteham Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan atarken, Samsun'un golleri ise 55'te Nadir Çiftçi (pen.) ile 81'de Yasin Öztekin'den geldi.

    Altınordu, play-off finalinde bir diğer İzmir temsilcisi ile eşleşti.

    'e yükselecek son takımın belli olacağı Altay-Altınordu finali, 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

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