İspanya La Liga'nın son haftasına lider giren Atletico Madrid, düşme hattındaki Real Valladolid'e konuk oldu.

Karşılaşmada 18' Oscar Plano'nun golüyle yenik duruma düşen Atletico, ikinci yarıda 57' Angel Correa ve 67' Luis Suarez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

2014'TEN SONRA...

Real Madrid'in evinde Villarreal ile 2-1 mağlup ettiği gecede Diego Simeone'nin ekibi 2014 yılından sonra La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid, 2009-10'dan bu yana ilk kez bir sezonda bir kupa kazanamadı.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid lige veda etti.



MESSİ 8. KEZ GOL KRALI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.

Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.



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