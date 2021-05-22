Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.05.2021 21:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 21:17
    ABONE OL

    İspanya 'da şampiyon oldu!

    İspanya 'nın son haftasında 'i 2-1 mağlup eden , şampiyon oldu. Böylelikle Atletico Madrid, ezeli rakibi 'in önünde 11. şampiyonluğuna ulaştı.

    La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

    İspanya 'nın son haftasına lider giren , düşme hattındaki Real 'e konuk oldu.

    Karşılaşmada 18' 'nun golüyle yenik duruma düşen Atletico, ikinci yarıda 57' Angel Correa ve 67' Luis Suarez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    2014'TEN SONRA...
    'in evinde ile 2-1 mağlup ettiği gecede Diego Simeone'nin ekibi 2014 yılından sonra La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid, 2009-10'dan bu yana ilk kez bir sezonda bir kupa kazanamadı.

    Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid lige veda etti.

    MESSİ 8. KEZ GOL KRALI
    Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirvenin sahibi oldu.

    Üst üste beşinci, toplamda ise 8. kez gol krallığı yarışında ipi önde göğüsleyen Messi'yi, 23'er golle Villarrealli Gerard Moreno ve Real Madridli Karim Benzema izledi.


    LA LIGA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Atletico Madrid
    Real Madrid
    Barcelona
    Sevilla

    LA LIGA'DA UEFA AVRUPA LİGİ
    Betis
    Real Sociedad

    LA LIGA'DA KONFERANS LİGİ
    Villarreal

    LA LIGA'DA KÜME DÜŞENLER
    Huesca
    Valladolid
    Eibar

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Londra'da protesto edildi
    Haberler Spor İspanya La Liga'da şampiyon Atletico Madrid oldu!