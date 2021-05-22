Samsunspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hang, kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off karşılaşmaları için heyecan devam ediyor. Play-off yarı final rövanş karşılaşmaları bugün tamamlanacak. İzmir'de oynanan ilk maçta Altınordu 1-0 kazanmıştı.
SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje,Guido,Savicevic,Gökhan, Yasin,Nadir
Altınordu: Erhan, Yalçın, Sinan, Kahraman, Rahmi, Furkan, Oğulcan, Metehan, Recep, Ahmet İlhan, Enis