Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje,Guido,Savicevic,Gökhan, Yasin,Nadir

Altınordu: Erhan, Yalçın, Sinan, Kahraman, Rahmi, Furkan, Oğulcan, Metehan, Recep, Ahmet İlhan, Enis