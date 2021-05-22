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    • Spor
    • 22.05.2021 16:08
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    • 22.05.2021 16:08
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    saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig play-off Samsunspor maçı hangi kanalda?

    saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig play-off finalistleri belli oluyor. İzmir'de oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu rövanş karşılaşmasına avantajlı gidecek. Peki, Samsunspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    Samsunspor Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hang, kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off karşılaşmaları için heyecan devam ediyor. Play-off yarı final rövanş karşılaşmaları bugün tamamlanacak. İzmir'de oynanan ilk maçta Altınordu 1-0 kazanmıştı.

    SAMSUNSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

    Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları bugün oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

    Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje,Guido,Savicevic,Gökhan, Yasin,Nadir

    Altınordu: Erhan, Yalçın, Sinan, Kahraman, Rahmi, Furkan, Oğulcan, Metehan, Recep, Ahmet İlhan, Enis
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