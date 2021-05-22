Lille maçı ne zaman saat kaçta? Burak Yılmaz'lı Lille - Angers maçı hangi kanalda?

Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burak Yılmaz Lille - Angers maçı gündem konusu oldu. Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille bu hafta Angers karşısında şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Lille takımına 3 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Peki Burak Yılmaz'lı Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!