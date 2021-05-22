Lille maçı ne zaman saat kaçta? Burak Yılmaz'lı Lille - Angers maçı hangi kanalda?

Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Burak Yılmaz Lille - Angers maçı gündem konusu oldu. Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille bu hafta Angers karşısında şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Lille takımına 3 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Peki Burak Yılmaz'lı Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı!
LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa Lig 1'in son haftasında Lille, Angers'in konuğu olacak. Lille 23 Mayıs Pazar günü saat 22:00'da başlayacak mücadeleden galibiyet ayrıldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Olası bir puan kaybında ise gözler PSG maçına çevrilecek.
Şampiyonluk maçında Lille kadrosunda pazar gününe kadar sakatlık olmaması halinde Burak ve Zeki'nin ilk 11, Yusuf Yazıcı'nın ise yedek olarak başlaması bekleniyor.
Ligue 1'de şampiyonluk için gözlerin çevrileceği karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilecek.
Muhtemel 11'ler:
Angers: Paul Bernardoni, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Pierrick Capelle, Antonin Bobichon, Thomas Mangani, Farid El Melali, Angelo Fulgin, Sada Hırsızı, Loïs Diony
Lille: Mike Maignan, Zeki Çelik, Tiago Djaló, Sven Botman, Reinildo Mandava, Luiz Araujo, Benjamin Andre, Boubakary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan David, Burak Yılmaz