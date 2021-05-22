Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.
HEDEF 3. SIRADA BİTİRMEK
Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. A Spor ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI 11'LERİ
Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho
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