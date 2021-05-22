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    • Spor
    • 22.05.2021 16:39
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    • 22.05.2021 16:39
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    'da 34. hafta karşılaşmasında sahasında 'i konuk ediyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | CANLI

    'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında sahasında 'i konuk ediyor.

    HEDEF 3. SIRADA BİTİRMEK
    Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. ekranlarından yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

    BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN MAÇI 11'LERİ
    Borussia Dortmund:     Bürki, , , , , Dahoud, ,Brandt, , , Haaland
    Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, , Kerem, Amiri, , , Bellerabi, Paulinho

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