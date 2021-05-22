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    • Spor
    • 22.05.2021 21:56
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    • 22.05.2021 21:56
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    Millilerden Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya yağmuru!

    Milli karatecilerden, 'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya yağmuru geldi. Millilerden , ve altın, ve gümüş madalya elde etti.

    Millilerden madalya yağmuru!

    Milli karatecilerden, 'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya yağmuru geldi.

    13 MADALYA
    Şampiyonanın dördüncü gün akşam seansında milliler 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Milliler, bugün 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

    Erkekler katada , İspanyol Damian Quintero'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanyol Quintero'yu yenen Ali, Türkiye'ye katada ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

    Erkekler kumite 60 kilo finalinde , Letonyalı Kalvis Kalnins'i yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı. Eray, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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    Kumite 50 kilo finalinde Alman Shara Hubrich'i mağlup eden , altın madalya kazandı.

    Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında kariyerindeki 5. altın madalyasını elde etti.

    , Merve Çoban, Meltem Hocaoğlu ve Gülsen Demirtürk'ten oluşan , Almanya'ya mağlup olarak gümüş madalya aldı.

    Kadınlar katada mücadele eden da İspanyol rakibi Jaime Sandra Sanchez'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

    Şampiyonada bugün gündüz seansında Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın, Eda Eltemur ise bronz madalya almıştı.

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