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    • 22.05.2021 13:45
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    • 22.05.2021 13:48
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    oyuncuları Kovid-19 aşısı olduı

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek 'nın bazı oyuncuları ve teknik kadrosu, 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

    AA
    A Millilere Kovid-19 aşısı morali

    Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetiminde antrenmanlarını sürdüren oyuncular ve teknik heyet, Serik Devlet Hastanesine geldi.

    Futbolcular , ve ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafileyi, başhekim karşıladı.

    Hastanede ikinci dozları olan BioNTech aşılarını yaptıran kafilesi, işlemlerinin ardından kamp yaptıkları otele döndü.

    Kafilenin dışında de iki gün önce hastaneye gelerek aşısını yaptırmıştı.

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