Kumluca güreşleri hangi kanalda? 2021 Kumluca güreşleri nasıl izlenir?

Köleoğlu, organizasyon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Güreşlerimiz seyircisiz olacak ancak halkımız ekranları başından canlı izleyebilecek." diye konuştu.

İki gün sürecek güreşler için şu ana kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden yaklaşık bin 150 sporcunun ön kayıt yaptırdığını aktaran Köleoğlu, organizasyona katılacak güreşçilere Kovid-19 testi uygulandığını, test sonuçları negatif olan sporcuların müsabakalara katılmalarına izin verildiğini kaydetti.