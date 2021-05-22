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    • Spor
    • 22.05.2021 10:47
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    • 22.05.2021 10:47
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    hangi kanalda? nasıl izlenir?

    hangi kanalda? merak edilen konulardan birisi oldu. Antalya’da Kumluca Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek ve bugün başlanan 22. Kumluca Yağlı Güreşleri, seyircisiz gerçekleştiriliyor. Bu güreş müsabakalarını izlemek isteyen güreşseverler ?

    takvim.com.tr
    Kumluca güreşleri hangi kanalda? 2021 Kumluca güreşleri nasıl izlenir?

    2021 Kumluca güreşleri nasıl izlenir? Kumluca güreşleri hangi kanalda? Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen Kumluca güreşlerini izlemek isteyenler Kumluca güreşleri hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. İki gün sürecek güreşler için şu ana kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden yaklaşık bin 150 sporcu kayıt yaptırmıştı.

    KUMLUCA GÜREŞLERİ NASIL İZLENİR?

    Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Karatepe Stadı'ndaki hazırlıkları inceledikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güreşlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirileceğini söyledi.

    Salgın nedeniyle bir yıldır ata sporu yağlı güreşlerin yapılamadığını hatırlatan Köleoğlu, yağlı güreşin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

    Köleoğlu, organizasyon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Güreşlerimiz seyircisiz olacak ancak halkımız ekranları başından canlı izleyebilecek." diye konuştu.

    İki gün sürecek güreşler için şu ana kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden yaklaşık bin 150 sporcunun ön kayıt yaptırdığını aktaran Köleoğlu, organizasyona katılacak güreşçilere Kovid-19 testi uygulandığını, test sonuçları negatif olan sporcuların müsabakalara katılmalarına izin verildiğini kaydetti.
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        Haberler Spor Kumluca güreşleri hangi kanalda? 2021 Kumluca güreşleri nasıl izlenir?