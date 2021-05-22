Merve Büyük kimdir? Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'e çakarlı araç tepkisi! Açıklama geldi...

Merve Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü...

Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil...

Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır.

Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir.