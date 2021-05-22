Merve Büyük kimdir? Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'e çakarlı araç tepkisi! Açıklama geldi...

Merve Büyük kimdir? Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti. Konuyla ilgili Merve Büyük'ten de açıklama geldi. Merve Büyük, Galatasaray'ın kaçan şampiyonluğu sonrası kendisine ve Adem'e gelen hakaret dolu mesajlar için isyan etmişti. Peki Merve Büyük kimdir?
MERVE BÜYÜK KİMDİR?
Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı.
Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı
MERVE BÜYÜK'TEN AÇIKLAMA!.
Bu videoların sosyal medyada hızla yayılması ve 'Adem Büyük'ün eşi, çakarlı arabasıyla emniyet şeridi kullanıyor' şeklinde yorumlar alan videolar üzerine Merve Büyük bir açıklama yaptı.