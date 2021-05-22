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    • 22.05.2021 10:20
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    • 22.05.2021 10:20
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    kimdir? Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'e çakarlı araç tepkisi! Açıklama geldi...

    Futbolcu Adem Büyük'ün eşi sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından büyük tepki çekti. Merve Büyük'e çakarlı araç tepkisi geldi. İstanbul trafiğinde emniyet şeridinden çakarlı araçla gittiğini paylaşan ? İşte Adem Büyük'ün eşi hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Merve Büyük kimdir? Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'e çakarlı araç tepkisi! Açıklama geldi...

    Merve Büyük kimdir? Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti. Konuyla ilgili Merve Büyük'ten de açıklama geldi. Merve Büyük, Galatasaray'ın kaçan şampiyonluğu sonrası kendisine ve Adem'e gelen hakaret dolu mesajlar için isyan etmişti. Peki Merve Büyük kimdir?

    MERVE BÜYÜK KİMDİR?

    Milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük İstanbul trafiğinde yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araç ile gezintiye çıktı.

    Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı

    MERVE BÜYÜK'TEN AÇIKLAMA!.

    Bu videoların sosyal medyada hızla yayılması ve 'Adem Büyük'ün eşi, çakarlı arabasıyla emniyet şeridi kullanıyor' şeklinde yorumlar alan videolar üzerine Merve Büyük bir açıklama yaptı.

        Merve Büyük'ün açıklamaları şu şekilde:

        5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü...

        Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil...

        Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır.

        Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir.
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