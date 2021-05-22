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    • Spor
    • 22.05.2021 17:53
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    • 22.05.2021 17:55
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    - play-off maçı canlı anlatım izle!

    . Lig'den 'e çıkma mücadelesinde play-off maçları nefes kesiyor. Süper Lig için kozlarını paylaşan - maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İstanbulspor - Altay | CANLI

    . Lig'den 'e çıkma mücadelesinde play-off maçları nefes kesiyor.

    İlk maçı 3-2 kaybeden , sahasında İzmir temsilcisi 'ı konuk ediyor.

    Kritik mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    İSTANBULSPOR - ALTAY | CANLI

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Ali Yaşar, Wellington Nascimento, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek, Kristal Abazaj, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

    Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Leandro Kappel, Andre Poko, Jasmin Scuk, Adrien Regattin, Erhan Çelenk, Marco Paixao

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