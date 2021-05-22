TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesinde play-off maçları nefes kesiyor.
İlk maçı 3-2 kaybeden İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk ediyor.
Kritik mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Ali Yaşar, Wellington Nascimento, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek, Kristal Abazaj, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Leandro Kappel, Andre Poko, Jasmin Scuk, Adrien Regattin, Erhan Çelenk, Marco Paixao