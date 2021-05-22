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    • 22.05.2021 16:42
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    • 22.05.2021 16:54
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    son dakika haberini KAP'a bildirdi: 2024 yılına kadar Galatasaray'da

    Son dakika haberine göre 'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan 'da savunmanın önemli isimlerinden , Sarı Kırmızılı kulüp ile yeni bir sözleşmeye imza attı. İşte Galatasaray'dan Marcao hakkında KAP'a yapılan açıklama...

    Marcao 2024 yılına kadar Galatasaray'da

    Galatasaray sezonun ilk imzasını Brezilyalı Marcao'ya attırdı. Brezilyalı stoper, Mayıs ayının sonunda bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Galatasaray, Marcao'nun imzasını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

    İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

    Profesyonel futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın sözleşmesinin uzatılması hakkında.

    ''Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

        2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti



        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Galatasaray'ın paylaşımı:

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