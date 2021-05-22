İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın sözleşmesinin uzatılması hakkında.

''Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.