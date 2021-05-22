Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda, Fransız ekibi Montpeiller ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransız basınınında L'Equipe'te yer alan habere göre, Trabzonspor, Nice ve başka kulüplerden de teklif alan Faslı futbolcunun, bir dönem Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Montpellier'i seçtiği aktarıldı.

Yıldız futbolcunun, maddi açıdan en iyi teklifin Nice'den gelmesine rağmen Montpellier ile gönül bağı olduğu için bu kararı aldığı iddia edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol atarken, 26 da asist yaptı.

OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI

Faslı 10 numara, bu sezon ise Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belhanda ile G.Saray'ın yolları, 10 Mart 2021'de saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için yollar ayrılmıştı.