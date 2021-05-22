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    • 22.05.2021 18:11
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    • 22.05.2021 18:11
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    Galatasaray'ın eski yıldızı Belhanda'nın yeni takımı belli oldu!

    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın eski yıldızı 'nın yeni takımı belli oldu. Faransız basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

    Eski yıldızın yeni takımı belli oldu

    Galatasaray'ın eski yıldızı , ekibi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

    Fransız basınınında L'Equipe'te yer alan habere göre, Trabzonspor, Nice ve başka kulüplerden de teklif alan Faslı futbolcunun, bir dönem Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı 'i seçtiği aktarıldı.

    Yıldız futbolcunun, maddi açıdan en iyi teklifin Nice'den gelmesine rağmen Montpellier ile gönül bağı olduğu için bu kararı aldığı iddia edildi.

    GALATASARAY PERFORMANSI
    Galatasaray'ın 2017 yazında 'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol atarken, 26 da asist yaptı.

    OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI
    Faslı 10 numara, bu sezon ise Galatasaray formasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Belhanda ile G.Saray'ın yolları, 10 Mart 2021'de saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için yollar ayrılmıştı.

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