Beşiktaş'a Aboubakar yerine Premier Lig'den süper golcü

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Fanatik'in haberine göre bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol atan 1.90 boyundaki Belçikalı forvet için Siyah-Beyazlı yönetim bir kez daha harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, Belçika'nın EURO 2020 kadrosuna davet alan Benteke transferini şampiyona öncesi bitirmek istiyor.