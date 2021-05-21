Beşiktaş'a Aboubakar yerine Premier Lig'den süper golcü

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlı takım Premier Lig'de Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki golcü futbolcu Christian Benteke'yi yeniden gündemine aldı.
DEVRE ARASINDA DA BEŞİKTAŞ İSTEDİ
Beşiktaş devre arasında Cenk Tosun transferi öncesi Benteke'nin menajeriyle iletişime geçmiş ancak mali şartlar nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Futbolcunun Türk menajeri Kısmet Eriş o dönem Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Fanatik'in haberine göre bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol atan 1.90 boyundaki Belçikalı forvet için Siyah-Beyazlı yönetim bir kez daha harekete geçti. Beşiktaş yönetimi, Belçika'nın EURO 2020 kadrosuna davet alan Benteke transferini şampiyona öncesi bitirmek istiyor.