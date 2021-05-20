Vincent Aboubakar ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, Fulham'ın 26 yaşındaki Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic ile de temasa geçti.
Ancak bu transferde işler karıştı. En az 2 golcü takviyesi yapmakta kararlı olun Fenerbahçe, Mitrovic için devreye girdi. Üstelik Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a göre daha cazip bir teklifle Fulham'ın kapısını çaldığı öğrenildi.
Aleksander Mitrovic'in tüm ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe'nin daha yüksek bir satın alma opsiyon fiyatını kabul ettiği iddia ediliyor.