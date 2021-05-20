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    'ın kalecisi 'nda olacağız!

    Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek 'ın ilk etap çalışmaları için 'ya gelen milli futbolculardan , turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Gruplardan çıkarak 'de Wembley'de olacağımıza inanıyoruz. İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

    Wembley Stadı'nda olacağız!

    Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolculardan Mert Günok, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi.

    Tecrübeli file bekçisi, "Gruplardan çıkarak İngiltere'de Wembley'de olacağımıza inanıyoruz. İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

    ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYUZ
    Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar ilk hedefinin 1 Haziran'daki son kadroda yer almak olduğunu söyledi. Halil Akbunar, "Çok güçlüyüz. Başarılı olacağız" dedi.

        CENGİZ ÜNDER ERKEN KATILDI
        A Milli Takım'ın yıldız ismi Cengiz Ünder, İngiltere'de sezonun devam etmesine rağmen ay-yıldızlı ekibin kampına erken katıldı. Leciester, Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
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