Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolculardan Mert Günok, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi.
Tecrübeli file bekçisi, "Gruplardan çıkarak İngiltere'de Wembley'de olacağımıza inanıyoruz. İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.
ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYUZ
Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar ilk hedefinin 1 Haziran'daki son kadroda yer almak olduğunu söyledi. Halil Akbunar, "Çok güçlüyüz. Başarılı olacağız" dedi.