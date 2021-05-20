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    'nin golcüsü Mbawana Samatta'nın tercihi

    'nin önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Mbawane Samatta'tada süreç Sarı-Lacivertli yönetimin istediği gibi ilerliyor. futbol sitesi Voetbal24, yalı'nın 'nde oynamak istediğini yazdı. Samatta'ya dışında da teklifler gelmiş durumda. Fenerbahçe, öncelikte Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonu için kulübü 'ya 6 milyon Euro ödeyecek.

    Samatta'nın tercihi Belçika

    Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmediği Mbawane Samatta'tada süreç Sarı-Lacivertli yönetimin istediği gibi ilerliyor. futbol sitesi Voetbal24, yalı'nın 'nde oynamak istediğini yazdı. Samatta'ya dışında da teklifler gelmiş durumda. , öncelikte Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonu için kulübü 'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Sonrasında da Tanzanyalı golcünün mümkün olan en az zararla satışını gerçekleştirmeye çalışacak.

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