Sezon boyunca büyük şanssızlıklar yaşayan ancak olumsuzluklara rağmen büyük bir başarı elde eden Beşiktaş dün düzenlenen törenle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Pandemi koşulları nedeniyle Vodafone Park'ta az sayıda Siyah-Beyazlı taraftar vardı.