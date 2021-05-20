Sezon boyunca büyük şanssızlıklar yaşayan ancak olumsuzluklara rağmen büyük bir başarı elde eden Beşiktaş dün düzenlenen törenle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Pandemi koşulları nedeniyle Vodafone Park'ta az sayıda Siyah-Beyazlı taraftar vardı.
ATİBA VE NECİP KALDIRDI!
Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.
SERGEN YALÇIN'A SEVGİ SELİ
Kartal'ı şampiyon yapan teknik adam Sergen Yalçın taraftarların sevgi seliyle karşılaştı... Vodafone Park'taki taraftarlar, sezonu çifte kupayla tamamlayan Yalçın'a uzun süre tezahürat yaptı.