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    , Lig ve Kupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

    Pandemi nedeniye az sayıdaki taraftarıyla şampiyonluk kupasını havaya kaldıran ’ta futbolcuların sevinci tavan yaptı. Sezonu çifte kupayla tamamlayan Kartal'da Başkan , Teknik Direktör ve futbolcular büyük bir gurur yaşadı.

    Çifte kupa çifte gurur

    Sezon boyunca büyük şanssızlıklar yaşayan ancak olumsuzluklara rağmen büyük bir başarı elde eden Beşiktaş dün düzenlenen törenle Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kaldırdı. Pandemi koşulları nedeniyle Vodafone Park'ta az sayıda Siyah-Beyazlı taraftar vardı.

    ATİBA VE NECİP KALDIRDI!
    Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.

    SERGEN YALÇIN'A SEVGİ SELİ
    Kartal'ı şampiyon yapan teknik adam Sergen Yalçın taraftarların sevgi seliyle karşılaştı... Vodafone Park'taki taraftarlar, sezonu çifte kupayla tamamlayan Yalçın'a uzun süre tezahürat yaptı.

        HAYALİNİ KURDUK VE BAŞARDIK
        Başarılı teknik adam, "Sezon başından beri şampiyonluğun hayalini kuruyorduk. Kazandığımız ve taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.

        HERKES TÜRKİYE'NİN KRALINI SELAMLASIN
        Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına FIFA da sessiz kalmadı. FIFA sosyal medya hesabında, "Çifte kupa kazandılar... Herkes Türkiye'nin kralını selamlasın. Şampiyonluğu gezegendeki en tutkulu taraftarlarla klas bir şekilde kutladılar." ifadeleri kullanıldı.

        DORUKHAN KAFA KARIŞTIRDI
        Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün kutlamalara Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum'la çıkması, yıldız orta sahanın takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

            OĞUZHAN'DAN MÜTHİŞ DÜET
            Kartal'ın yıldız isimlerinden Oğuzhan, kutlamalarda düet yaptı. Oğuzhan, Eypio'dan "Günah benim" şarkısıyla sahneye geldi ve şarkıyı seslendirdi.

            BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM
            Rosier, "Bonservisimde sorun olursa en azından 1 sene daha kiralık oynamak istiyorum" dedi.

            ŞEREFİYLE HAKKIYLA
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz. Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun. Beşiktaşlı, şampiyon sensin! Şerefiyle hakkıyla şampiyon Beşiktaş!" ifadelerini kullandı. Çebi, başarılarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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