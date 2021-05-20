Beşiktaş donanması boğazda görsel şölene imza attı

Süper Lig ve kupası şampiyonu Beşiktaş, dünkü çifte kupa töreni öncesi İstanbul'da muhteşem bir görsel şölene imza attı. Vodafone Park'a İstanbul Boğazı'ndan tekneyle giden Siyah-Beyazlı takıma, taraftarlar da tekneleriyle eşlik etti.
Boğazda donanma görüntüsü oluşturan Beşiktaş, izleyenleri mest etti.
BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR
Onlarca tekne eşliğinde Vodafone Park'a giden Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetini Dolmabahçe'de binlerce taraftar büyük coşkuyla karşıladı. Bu anlarda sevinç de ikiye katlandı.