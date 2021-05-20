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    donanması boğazda görsel şölene imza attı

    şampiyonu , dünkü çifte kupa töreni öncesi ’da muhteşem bir görsel şölene imza attı. ’a ’ndan tekneyle giden lı takıma, taraftarlar da tekneleriyle eşlik etti. Boğazda donanma görüntüsü oluşturan Beşiktaş, izleyenleri mest etti.

    Beşiktaş donanması boğazda görsel şölene imza attı

    Süper Lig ve kupası şampiyonu Beşiktaş, dünkü çifte kupa töreni öncesi İstanbul'da muhteşem bir görsel şölene imza attı. Vodafone Park'a İstanbul Boğazı'ndan tekneyle giden Siyah-Beyazlı takıma, taraftarlar da tekneleriyle eşlik etti.

    Boğazda donanma görüntüsü oluşturan Beşiktaş, izleyenleri mest etti.

    BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR
    Onlarca     tekne eşliğinde Vodafone Park'a giden Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetini Dolmabahçe'de binlerce taraftar büyük coşkuyla karşıladı. Bu anlarda sevinç de ikiye katlandı.

        TÜRKİYE BEŞİKTAŞ'I KONUŞTU
        Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda yaptığı tekne turundaki görüntüler sosyal medyaya da damga vurdu. Tüm Türkiye Beşiktaş'ı konuştu.
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