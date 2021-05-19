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    İşte Terim'in transfer raporu

    Sezonun sona ermesinin ardından soluğu ’da alan Teknik Direktörü yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek olan tecrübeli hocanın, tatile çıkmadan önce yönetime çok geniş bir transfer raporu verdiği öğrenildi.

    İşte Terim'in transfer raporu

    Sezonun sona ermesinin ardından soluğu 'da alan Teknik Direktörü yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan tecrübeli hocanın, tatile çıkmadan önce yönetime çok geniş bir transfer raporu verdiği öğrenildi.

    GEDSON 1 YIL DAHA KALMALI
    Terim'in kiralık futbolcular , , ve için, "Bonservisleri alınmalı" dediği öğrenildi. için de "1 yıl daha kiralanmalı" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    5 YERLİ FUTBOLCU İSTİYOR
    Tecrübeli teknik adamın , Salih Uçan, , ve Aytaç Kara'nın ismini transfer listesinde yer verdği gelen bilgiler arasında.

    5-6 MEVKEYİ TRANSFER LAZIM
    Terim'in , ve 'le yeni sözleşme yapılmasını istediği; sol bek, 6 numara, 8 numara, 10 numara ve stoper alınması yönünde görüş bildirdiği de ifade edildi.

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