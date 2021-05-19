İşte Terim'in transfer raporu

Sezonun sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan tecrübeli hocanın, tatile çıkmadan önce yönetime çok geniş bir transfer raporu verdiği öğrenildi.

GEDSON 1 YIL DAHA KALMALI

Terim'in kiralık futbolcular Onyekuru, Halil, ve Mohamed için, "Bonservisleri alınmalı" dediği öğrenildi. Gedson için de "1 yıl daha kiralanmalı" ifadesini kullandığı öğrenildi.

5 YERLİ FUTBOLCU İSTİYOR

Tecrübeli teknik adamın Kaan Ayhan, Salih Uçan, Alpaslan Öztürk, Kenan Karaman ve Aytaç Kara'nın ismini transfer listesinde yer verdği gelen bilgiler arasında.

5-6 MEVKEYİ TRANSFER LAZIM

Terim'in Emre Akbaba, Ömer ve Şener'le yeni sözleşme yapılmasını istediği; sol bek, 6 numara, 8 numara, 10 numara ve stoper alınması yönünde görüş bildirdiği de ifade edildi.