Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth'un Leipzig'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi yönetimi harekete geçirmişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da, "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" sözlerini kullanmasından ardından Trabzonspor taraftarları harekete geçti.
Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "Come to Trabzonspor" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı ve oyuncuyla Trabzonsporlu yöneticileri etiketledi. Ayrıca Trabzonlu işadamlarına da bu transfer için sponsor olmaları istendi.