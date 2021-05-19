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    spor'da  sesleri: ""

    spor'un eski gol kralı 'un 'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi yönetimi harekete geçirmişti. Başkan 'nun da, "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" sözlerini kullanmasından ardından taraftarları harekete geçti. Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı .

    Sörloth çılgınlığı

    Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth'un Leipzig'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi yönetimi harekete geçirmişti.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da, "Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım" sözlerini kullanmasından ardından Trabzonspor taraftarları harekete geçti.

    Trabzonspor taraftarları sosyal medyadan organize olarak, "Come to Trabzonspor" etiketiyle 10 binlerce mesaj attı ve oyuncuyla Trabzonsporlu yöneticileri etiketledi. Ayrıca Trabzonlu işadamlarına da bu transfer için sponsor olmaları istendi.

        RESMİ GÖRÜŞME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA


        Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Alexander Sörloth ile hemen her hafta görüşme yaptığı öğrenilirken, Leipzing kulübünün yöneticileri ile önümüzdeki hafta bir araya gelineceği de gelen haberler arasında.
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