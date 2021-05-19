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    • 19.05.2021 23:01
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    Son dakika: Türk boksör 'dan büyük başarı: Nakavt ile dünya şampiyonu

    Son dakika haberi... Türk boksör 'dan büyük başarı. 35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan rakibi vezereli ile 'de karşı karşıya geldi ve nakavt ile yenerek dünya şampiyonu oldu.

    Türk boksör Serdar Avcı dünya şampiyonu

    Son dakika haberi... Türk boksör , 'nın başkenti 'de düzenlenen 'da (UBO) yarı ağır sıklette sporcu vezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu oldu.

    35 yaşındaki Serdar Avcı, yarı ağır sıklette dünya şampiyonluğu için çıktığı 7 unvan maçının hepsini nakavt ile kazanan Gürcü rakibi ile Kiev'de karşı karşıya geldi.

    Avcı, 12 raunt üzerinden yapılan maçın 2'nci raundunun 50'nci saniyesinde rakibini devirdi. sporcusu Avcı, Kvezereli'yi nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

    ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI
    'na (DHA) maça hazırlık döneminde verdiği röportajda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kiev'de altın kemeri kazanarak salonda 'nı dinleteceğini ve Türk milletine çifte bayram yaşatacağını söyleyen Serdar Avcı, hedefini gerçekleştirdiği için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti

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