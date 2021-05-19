THY forma isim yazdırma! Euro 2020 THY tarihi forma isim yazdırma nasıl yapılır?

23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.

Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın "Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!" sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.