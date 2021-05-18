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    • 18.05.2021 12:32
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    Fenerbahçe'den flaş kararı! Berke Özer geri dönüyor

    'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi. Kanarya'da bir değişim de kalede yaşanacak. Sarı-lacivertliler Belçika'da kiralık olarak forma giyen Berke Özer'i yeniden kiralamayacak. Fenerbahçe bu doğrultuda sezonun son bölümünde Altay'ın yerine görev yapan ve hatalarıyla taraftarın tepkisini çeken ile de yolları ayıracak.

    F.Bahçe'den flaş Harun Tekin kararı!

    Kiralık olarak forma giydiği Westerlo'da başarılı bir performans sergileyen genç file bekçisi Berke Özer, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alacak.



    Bu gelişme sonrası sözleşmesi biten 31 yaşındaki tecrübeli eldiven Harun Tekin'e ise yeni bir sözleşme teklif edilmeyecek.

    Berke, yeni sezonda Altay Bayındır ile kale için mücadeleye girecek.


    BELÇİKA'DA BAŞARILI GRAFİK SERGİLEDİ
    Akşam'da yer alan habere göre 20 yaşındaki file bekçisi, 23 maçın 8'inde kalesini gole kapattı. 2160 dakika sahada kalan genç eldiven, Belçika'da ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer aldı.

        Berke Özer'in takımı Westerlo ise ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak öne çıktı. Berke, Ümit Milli Takım aday kadrosuna da çağrıldı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'den flaş Harun Tekin kararı! Berke Özer geri dönüyor