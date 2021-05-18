Şampiyon Beşiktaş transferin de hızlı takımı… Siyah-Beyazlılar ezeli rakibi Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında geride bıraktıktan sonra transferde geride bırakmak üzere…
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli golcü Kenan Karaman ile el sıkıştı. Salih Uçan için iki kulüp yarışmış ve sonunda yıldız oyuncu Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Kenan Karaman transferinde de Beşiktaş ezeli rakibini geride bırakmış gözüküyor. 27 yaşındaki golcü futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.