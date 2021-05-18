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    'tan 'a golü

    Şampiyon transferin de hızlı takımı… Siyah-Beyazlılar ezeli rakibi 'ı şampiyonluk yarışında geride bıraktıktan sonra transferde geride bırakmak üzere… Beşiktaş, ile sözleşmesi sona eren milli golcü ile el sıkıştı. için iki kulüp yarışmış ve sonunda yıldız oyuncu Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varmıştı. Kenan Karaman transferinde de Beşiktaş ezeli rakibini geride bırakmış gözüküyor.

    Cimbom'a 2. gol Kenan Karaman

    Şampiyon Beşiktaş transferin de hızlı takımı… Siyah-Beyazlılar ezeli rakibi Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında geride bıraktıktan sonra transferde geride bırakmak üzere…

    Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli golcü Kenan Karaman ile el sıkıştı. Salih Uçan için iki kulüp yarışmış ve sonunda yıldız oyuncu Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varmıştı.

    Kenan Karaman transferinde de Beşiktaş ezeli rakibini geride bırakmış gözüküyor. 27 yaşındaki golcü futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

        Beşiktaş yıldız oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İkinci görüşme kısa süre içinde gerçekleştirilecek. 20 kez A Milli Takım forması giyen yıldız golcü bu sezon takımında 28 maça çıktı ve 7 gol, 2 asist üretti.
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        Haberler Spor Beşiktaş'tan Galatasaray'a Kenan Karaman golü