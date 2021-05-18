Berkan’la 2 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GURUR VERİCİ BİR HİKAYEYDİ

Sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Cumartesi akşamı, çok zorlu, çok farklı bir sezonu geride bıraktık. Çok üzgünüm ama sonu mutlu bitmese de, gururla noktaladığımız bir hikaye oldu bu sezon benim için" ifadesini kullandı.