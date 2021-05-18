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    Berkan’la 2 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Göztepe, sol beki Berkan Emir’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu 3 sezonda 92 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol sevinci yaşadı ve 12 asist yaptı.

    Berkan’la 2 yıl daha

    Göztepe, sol beki Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu 3 sezonda 92 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol sevinci yaşadı ve 12 asist yaptı.

    KARŞIYAKA YARI FİNALDE
    ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 96-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Kafkaf F.Bahçe ile eşleşti.

    GURUR VERİCİ BİR HİKAYEYDİ
    Sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Cumartesi akşamı, çok zorlu, çok farklı bir sezonu geride bıraktık. Çok üzgünüm ama sonu mutlu bitmese de, gururla noktaladığımız bir hikaye oldu bu sezon benim için" ifadesini kullandı.

        CİMBOM'A TAZMİNAT ŞOKU!
        Şu anda Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı. Hırvat teknik adamın, Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro tazminat hakkı elde ettiği belirtildi.

        BAŞKAN KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK!
        Fenerbahçe         Başkanı Ali Koç'un perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Koç, 20 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecektir" ifadesi kullanıldı.

        YENİ MALATYASPOR'DA 14 SÖZLEŞME BİTTİ
        Yeni Malatyaspor'da 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Zuqui, Erkan Kaş, Eray İşçan, Bülent Cevahir, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız, Acquah, Musttafa Eskihellaç, Foffana, Chebake, Zeki Yavru, Umut Bulut, Mallan, Olcay Şahan ile devam edilip edilmeyeceğine yönetim karar verecek. Yeni Malatya, sezonu 15. Sırada tamamlamıştı.

            KALECİ TER STEGEN EURO 2020'DE YOK
            İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona forması giyen Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen, sakatlığı nedeniyle haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacağını duyurdu. 29 yaşındaki file bekçisi, sosyal med-ya hesabından dizinden tedavi olması gerektiği için turnuvada yer alamayacağını belitti.

            SERHAT GÜNGÖR AVRUPA 3.'SÜ OLDU
            Avrupa Yürüyüş Kupası Çekya'nın Podebrady kentinde düzenlendi. Türkiye adına kupaya katılan Serhat Güngör, U20 kategorisinde 10 km yarışında 42 dakika 20 sa-niyelik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'dan bu başarı için Serhat Güngör ve antrenör Nihat Erim'e tebrik mesajı geldi.

            ALTAY VE VALENCİA GÖZ KAMAŞTIRDI
            Kaleci Altay Bayındır başarılı performansının yanında 33 maçta 2 bin 970 dakika ile en fazla sahada kalan isim oldu. Takımda en golcü isim ise 12 golle Valencia. Pelkas 7 golle 2. sırada bulunuyor.

                İSTANBUL'U DEVİREN ALTAY FİNALE GÖZ KIRPTI
                TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçında Altay evinde İstanbulspor'u 3-2 yendi. İzmir ekibine galibiyeti getiren goller, Kappel ve Paixao'dan (2) geldi. Konuk ekibin her iki golünü de Onur Ergün kaydetti. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, biri Altay ve ikisi İstanbulspor adına olmak üzere 3 kez penaltıya hükmetti. Rövanş maçı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında bugün saat 18.00'de Altınordu ile Samsun karşılaşacak.

                RÖVANŞTA DA BİZ GÜLECEĞİZ
                Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli maçtan sonra, "Rövanşta taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek sonucu almak için bütün çabamızla mücadele edeceğiz" açıklaması yaptı.

                CHADLİ EURO 2020'DE
                Belçika                 Futbol Federasyonu, 11 Haziran'da başlayacak Euro 2020'de yer alacak 26 kişilik kadrosunu ilan etti. Başakşehir forması giyen Nacer Chadli de kadroda kendisine yer buldu.

                    ÖRS'TEN MÜJDELİ HABER
                    Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Örs için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

                    SOFUOĞLU 5. BİTİRDİ
                    Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında 5. olarak üçüncülüğünü korudu. Sofuoğlu, "Allah'ın izniyle daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

                    KUTLAMALARDA BEŞİKTAŞLI TARAFTAR OLMAYACAK
                    İstanbul                     Valiliği, 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına taraftarların alınmayacağını kulübe iletti. Ayrıca İstanbul Valiliği, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermeme kararı aldı.

                        AVCI VE NWAKAEME BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ
                        Abdullah Avcı kendi evinde Nwakaeme ile bir saatlik baş başa görüşme yaptı. Avcı'nın Nijeryalı yıldıza gelecek sezonki hedefler konusunda planlarını anlattığı ve "Senden çok şeyler bekliyorum" dediği öğrenildi.

                        FAİR-PLAY LİGİNDE İKİNCİ OLDU!
                        Trabzonspor gördüğü kart bakımından Süper Lig'de sezonun enlerinden oldu. 7'si kırmızı toplam 71 kartla cezalandırılan Bordo-Mavililer, bu sezon Fair-Play ligini ikinci sırada tamamladı. İlk sırada ise 68 kart gören Başakşehir yer aldı.

                        EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR
                        Ligde bu sezon en çok sahada kalan oyunculardan biri de Uğurcan Çakır oldu. 3 bin 420 dakika forma giyen başarılı eldiven, Konyalı Skubic'in ardından Gaziantepli Günay ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

                            K.AHMET'İN İMZASI YAKIN
                            Yönetim sözleşmesi biten isimlerden Kamil Ahmet ile görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

                            MENEMEN'İ YEDİK SONRA DA ANLAŞTIK
                            Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, "Josef ile pazarlık yaparken menemen yedik. Menemen yedikten sonra Josef ile anlaştık. Bana dedi ki 'Keşke menemenin parasını ben ödeseydim nereden nereye geldik' Öyle pazarlık yaptım" dedi.

                            KARA KARTAL'IN HEDEFİ 20'LİK TAVŞAN!
                            Kartal transferde gaza bastı. NEC Nijmegen forması ile gösterdiği performans herkes tarafından beğenilen Elayis Tavşan için temaslar başladı. 20 yaşındaki sağ kanadın 2023 yılına kadar sözleşmesi var. Elayis bu sezon 11 gol atıp 8 asist yaptı.

                                ANDERSON TALİSCA AL NASSR'A İMZA ATTI
                                Al Nassr Anderson Talisca'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilya yıldız Süper Lig'in devleriyle anılıyordu. Talisca yeni kulübüyle 3 yıllık anlaşma yaptı.

                                TRABZON İSTEDİ KARTAL KAPTI
                                Şampiyon Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini yaptı. Siyah-Beyazlılar ismi uzun süredir Trabzonspor ile anılan Besar Gudjufi'yi kaptı. Belasica formasını giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu ise 5 yıllık anlaşma sağlandı. Makedonya 1. Ligi'nde bu sezon 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden Gudjufi'yi Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu. Genç yıldız gelecek potansiyeli açısından Eljif Elmas'a benzetiliyor.

                                BURASI BENİM EVİM GİBİ
                                Kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun, "Everton'a geri döneceğim ama burası evim gibi. Kalbim hep burada olacak" dedi.
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                                Haberler Spor Berkan’la 2 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)