Berkan’la 2 yıl daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Göztepe, sol beki Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu 3 sezonda 92 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol sevinci yaşadı ve 12 asist yaptı.
KARŞIYAKA YARI FİNALDE
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 96-71 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Kafkaf F.Bahçe ile eşleşti.
GURUR VERİCİ BİR HİKAYEYDİ
Sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı açıklamalar yaptı. Genç yıldız, "Cumartesi akşamı, çok zorlu, çok farklı bir sezonu geride bıraktık. Çok üzgünüm ama sonu mutlu bitmese de, gururla noktaladığımız bir hikaye oldu bu sezon benim için" ifadesini kullandı.