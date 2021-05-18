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    • Spor
    • 18.05.2021 20:43
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    • 18.05.2021 20:49
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    Son dakika: 'da tarihi belli oldu! İşte o gün ve saat...

    'da tartışmalara sebep olan sürevine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. , olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.

    Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

    'da tartışmalara sebep olan sürevine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada seçim gününün belli olduğu bildirildi.

    İşte o açıklama:

    "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! İşte o gün ve saat...