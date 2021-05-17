Gedson’la ilgili şok iddia (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KALMAK İSTİYORUM

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal geleceği ile ilgili konuştu. Cezayirli yıldız, "Burada devam etme fikrine tamamen pozitifim. Ancak hem benim ve hem de Leicester City'nin Beşiktaş ile anlaşması gerekiyor. Ailemle birlikte İstanbul'da çok mutluyuz" ifadesini kullandı.