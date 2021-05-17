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    Gedson’la ilgili şok iddia (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Yüzlerce Galatasaray taraftarı maçına giremezken, futbolcu yakınları da oldukça zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı iddia edildi. Güvenlik güçleriyle Gedson Fernandes'in kardeşi arasında yaşananları maç sonu öğrenen Portekizli genç yıldız yöneticilerle görüşmeden veda mesajı yayınladı.

    Gedson’la ilgili şok iddia

    Yüzlerce Galatasaray taraftarı Yeni Malatyaspor maçına giremezken, futbolcu yakınları da oldukça zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı iddia edildi. Güvenlik güçleriyle Gedson Fernandes'in kardeşi arasında yaşananları maç sonu öğrenen Portekizli genç yıldız yöneticilerle görüşmeden veda mesajı yayınladı.

    RYAN DONK'TAN 4 YILDIZLI PAYLAŞIM
    Cimbom'un yıldızı Ryan Donk, "Galatasaray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Türkiye'nin ilk ve tek 4. yıldızlı takımı!" ifadelerini kullandı.

    FALCAO'DAN MESAJ VAR!
    Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Falcao, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı. Tüm taraftara minnettarım" dedi.

        KADIKÖY FENER'E DEPLASMAN OLDU!
        F.Bahçe'de         sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri iç sahada kaybedilen maçlar oldu. Evinde 20 maçta 35 puan toplayan Kanarya 7 kez mağlup oldu.

        KOCAELİ-HEKİMOĞLU TRABZON KIRŞEHİR-SAKARYASPOR
        2.Lig'de play-off çeyrek final maçları sonrası yarı finale kalan 4 takım belli oldu. Yarı finalde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kırşehirspor Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Dünkü sonuçlar: Hekimoğlu Trabzon-Erzincan: 3-0, Kırşehir-Kırklareli: 0-0, Kocaeli-Ankara Demir: 0-0, Sakarya-Van: 2-0.

        LİLLE SAİNT ETİENNE İLE PUANLARI PAYLAŞTI: 0-0
        Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1.Ligi'nin 37. haftasında sahasında Saint Etienne ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 80'e yükselten Lille, ligin son haftasında Angers'i deplasmanda yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

            YARI FİNALDE ALTAY EVİNDE İSTANBULSPOR'U AĞIRLIYOR
            TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı bugün Altay-İstanbulspor maçıyla başlayacak… Maç saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak… Rövanşta iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak... Kritik mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak.

            KALMAK İSTİYORUM
            Beşiktaş             ile kiralık sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal geleceği ile ilgili konuştu. Cezayirli yıldız, "Burada devam etme fikrine tamamen pozitifim. Ancak hem benim ve hem de Leicester City'nin Beşiktaş ile anlaşması gerekiyor. Ailemle birlikte İstanbul'da çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

            SÜPER ÜÇLÜDEN SÜPER KATKI 42 GOL VE 27 ASİST
            Kartal             şampiyonluğa giderken kuşkusuz her futbolcusundan çok önemli katkı aldı ama üç yıldızın yeri farklıydı. Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin üçlüsü toplam 69 gole direkt katkı yaparak tarihi bir performansa imza attı. Ghezzal 8 gol, 17 asist, Larin 19 gol, 5 asist, Aboubakar ise 15 gol ve 5 asistle sezonu tamamladı.

                ANADOLU EFES İLE BEŞİKTAŞ YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI
                ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı. Günün diğer maçında Tofaş'ı 82-79 yenen Beşiktaş da çeyrek finalde seriyi 2-0 yaptı ve yarı final biletini kaptı.

                ATLETİCO ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM KADAR UZAKTA
                La Liga'da Osasuna'yı 2-1 yenen Atletico Madrid, son maçlar öncesi Real Madrid'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 1-0 yenmiş olmasına rağmen son haftaya 83 puanlı Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde girdi. Atletico Madrid, 23 Mayıs'ta ligin son maçı olan Valladolid karşısında kazanması halinde şampiyon olacak.

                ROMA AÇIK'TA RAFAEL NADAL 10. KEZ ŞAMPİYON OLDU
                Dünya                 2 numarası İspanyol raket Rafael Nadal, tek erkekler finalinde karşılaştığı dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 7-5, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, Roma Açık Tenis Turnuvası'ndaki 10. şampiyonluğunu kazandı. Merkez Kort'ta oynanan ve son derece çekişmeli geçen final mücadelesi 2 saat 49 dakika sürdü.

                    NOVAK GERİ DÖNMEK İSTİYOR
                    Trabzonspor'un                     eski oyuncuları Rodallega ve Novak geri dönmek için kulübe haber yolladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu gelişmeyi doğruladı.

                    BİGLİA VE MELİNG İÇİN YOĞUN MESAİ
                    Trabzonspor                     transferde solbek için Birger Meling orta saha için ise Karagümrüklü Lucas Biglia'ya kadrosuna katma görüşmelerine başladı.

                    DORUKHAN İLE SON GÖRÜŞME!
                    Beşiktaş                     yeni sezon çalışmalarına hız verirken iç transferde de büyük hareketlilik yaşıyor. Kartal, Antalya ile yarın oynanacak kupa finali sonrasında Dorukhan Toköz ile son kez masaya oturacak. Sözleşmesi biten genç yıldızın yönetime vereceği cevap merak ediliyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 36 maçta forma giyerken 3 asist üretti. Dorukhan 2018 yılında Eskişehir'den transfer edilmişti.
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                    Katil İsrail onu da şehit etti!
                    Haberler Spor Gedson’la ilgili şok iddia (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)