Gedson’la ilgili şok iddia (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Yüzlerce Galatasaray taraftarı Yeni Malatyaspor maçına giremezken, futbolcu yakınları da oldukça zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı iddia edildi. Güvenlik güçleriyle Gedson Fernandes'in kardeşi arasında yaşananları maç sonu öğrenen Portekizli genç yıldız yöneticilerle görüşmeden veda mesajı yayınladı.
RYAN DONK'TAN 4 YILDIZLI PAYLAŞIM
Cimbom'un yıldızı Ryan Donk, "Galatasaray'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Türkiye'nin ilk ve tek 4. yıldızlı takımı!" ifadelerini kullandı.
FALCAO'DAN MESAJ VAR!
Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Falcao, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı. Tüm taraftara minnettarım" dedi.