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    • Spor
    • 16.05.2021 10:41
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    • 16.05.2021 10:41
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    Şampiyon kupasını ne zaman alacak? Tarih belli oldu

    Son dakika haberine göre Göztepe'yi deplasmanda yenerek 2020/21 sezonunun şampiyonu oldu. İpi göğüsleyen Sergen Yalçın ve öğrencilerinin kupayı ne zaman kaldıracağı ile ilgili detaylar da netleşti.

    Beşiktaş kupasını ne zaman alacak? Belli oldu

    Süper Lig'in son haftasında , deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek sezonu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlıların kupa programı da yavaş yavaş netleşiyor. Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'la İzmir'de karşı karşıya gelecek.

    Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından İzmir'den İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, lig şampiyonluğu kupasını kendi evinde alacak. Sabah'ta yer alan habere göre kupa töreni ve kutlamalar çarşamba günü Vodafone Park'ta yapılacak. Törenin 19.03'te başlaması bekleniyor.

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    Haberler Spor Şampiyon Beşiktaş kupasını ne zaman alacak? Tarih belli oldu