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    'den buruk final! Ligi 3. bitirdi...

    ’u 90+9. dakika ’in golüyle 2-1 yenen ’ye 3 puan şampiyonluk getirmedi. spor ise bu yenilgiye rağmen ligde kaldı.

    Fener'den buruk final
    Fenerbahçe, 'in 42. ve son haftasında , deplasmanda Hes Kablo 'u 2-1 yendi. Sarı- Lacivertliler bu sonuçla sezonu 3. sırada tamamladı. Buruk bir final yaşayan Fenerbahçe, 5 gün önce kaybettiği maçı nedeniyle şampiyonluktan oldu.

    SOSA PENALTIYI KAÇIRDI
    18. dakikada ka fa vuruşuyla spor'u 1-0 öne geçirdi. 57'de kazanılan penaltıyı 'nın kullandı. Direk dibine giden topu kaleci uzanarak kornere çelmeyi başardı.

    VALENCİA'DAN 1 GOL 1 ASİST
    87'de Ozan'a yapılan hareket sonrası kazanılan penaltıyı bu kez kullandı ve 90. dakikada skoru eşitledi. 90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortaya 'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2



    ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI DA YOKTUR
    Fenerbahçe Teknik Direktörü şampiyonluğu kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Şampiyon olamadık. Şampiyonluk yoksa başarı da yoktur. Fenerbahçe yoluna devam edecektir. Önemli olan bu" dedi.



    ALTAY 6 HAFTADA DÖNDÜ
    Fenerbahçe'de Kayseri maçı sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan 'a sakatlığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi. Başarılı kaleci Altay Bayındır, önceki gün de hazırlık kampı kadrosuna çağrılmıştı. Altay başarılı bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'de de Serdar Aziz ve uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri dönen oyuncular oldular.

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