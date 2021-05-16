Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi. Sarı- Lacivertliler bu sonuçla sezonu 3. sırada tamamladı. Buruk bir final yaşayan Fenerbahçe, 5 gün önce kaybettiği Sivas maçı nedeniyle şampiyonluktan oldu.
SOSA PENALTIYI KAÇIRDI
18. dakikada Henrique ka fa vuruşuyla Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 57'de kazanılan penaltıyı Jose Sosa'nın kullandı. Direk dibine giden topu kaleci Doğan Alemdar uzanarak kornere çelmeyi başardı.
VALENCİA'DAN 1 GOL 1 ASİST
87'de Ozan'a yapılan hareket sonrası kazanılan penaltıyı bu kez Valencia kullandı ve 90. dakikada skoru eşitledi. 90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Serdar Aziz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI DA YOKTUR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şampiyonluğu kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Şampiyon olamadık. Şampiyonluk yoksa başarı da yoktur. Fenerbahçe yoluna devam edecektir. Önemli olan bu" dedi.
ALTAY 6 HAFTADA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Kayseri maçı sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakatlığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi. Başarılı kaleci Altay Bayındır, önceki gün de A Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna çağrılmıştı. Altay başarılı bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'de de Serdar Aziz ve Nazım Sangare uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri dönen oyuncular oldular.
SOSA PENALTIYI KAÇIRDI
18. dakikada Henrique ka fa vuruşuyla Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. 57'de kazanılan penaltıyı Jose Sosa'nın kullandı. Direk dibine giden topu kaleci Doğan Alemdar uzanarak kornere çelmeyi başardı.
VALENCİA'DAN 1 GOL 1 ASİST
87'de Ozan'a yapılan hareket sonrası kazanılan penaltıyı bu kez Valencia kullandı ve 90. dakikada skoru eşitledi. 90+9 dakikada Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Serdar Aziz'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI DA YOKTUR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şampiyonluğu kaçırdıkları için çok üzgün olduğunu söyledi. Belözoğlu, "Şampiyon olamadık. Şampiyonluk yoksa başarı da yoktur. Fenerbahçe yoluna devam edecektir. Önemli olan bu" dedi.
ALTAY 6 HAFTADA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Kayseri maçı sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. El bileği kırılan ve 6 hafta Süper Lig'de oynayamayan Altay Bayındır'a sakatlığının ardından Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında ilk 11'de görev verdi. Başarılı kaleci Altay Bayındır, önceki gün de A Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna çağrılmıştı. Altay başarılı bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe'de de Serdar Aziz ve Nazım Sangare uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri dönen oyuncular oldular.