Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği küme düştü.
Bordo-mavililerin gollerini 45. dakikada Ekuban ve 87. dakikada Afobe kaydetti.
Konuk takımın golü ise Ayite'den geldi.
Trabzonspor ligi 71 puanla kapatırken, Gençlerbirliği ise 38 puanda kalıp küme düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Ekuban pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
15. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpıp direğe vuran top kornere çıktı.
17. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
18. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
21. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı kornerde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde Johansson çıkardı. Ardından oluşan karambolde müsait pozisyondaki Edgar le'nin vuruşu ise kaleci Nordfeldt'te kaldı.
45. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfelt'in sağından ağlarla buluştu. 1-0.
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
KAZANIRSA EVİNDE DAHA ÇOK PUAN TOPLAMIŞ OLACAK
Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde evinde daha çok puan toplamış olacak. Bordo-mavililer dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 33 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılması halinde iç saha puanını 36'ya yükseltecek ve dış sahaya göre 1 puan önde olacak.
LİG'DE 72. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 71 lig karşılaşmasının ise 40'ını bordo-mavili takım kazanırken, 12'sini ise Ankara temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 135 gol atarken, kırmızı-siyahlı ekip ise 66 gol kaydetti.
TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR