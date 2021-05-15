Süper Lig'in 42. haftasında 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla 1. ve 2. sırada yer alıyor ve iki takımı da Fenerbahçe 79 puanla takip ediyor. Şampiyonluk haftasında maçların skorlarını dakika dakika takip etmek isteyenler konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Kayserispor CANLI anlatım izle seçeneği
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İşte canlı anlatım izleme seçeneği;
MESUT ÖZİL YOK ALTAY BAYINDIR KADRODA
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ise kadroda yer alıyor.
HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek.