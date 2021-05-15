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    • 15.05.2021 20:00
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    • 15.05.2021 20:00
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    CANLI anlatım izle! FB canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

    Süper Lig'in 2020-2021 sezonununda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. 42. haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'la, 'la ve Beşiktaş Göztepe'yle karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Futbolseverler CANLI anlatım izle seçeneğini araştırıyor. Peki, FB Kayserispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

    Süper Lig'in 42. haftasında 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla 1. ve 2. sırada yer alıyor ve iki takımı da Fenerbahçe 79 puanla takip ediyor. Şampiyonluk haftasında maçların skorlarını dakika dakika takip etmek isteyenler konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Kayserispor CANLI anlatım izle seçeneği

    FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    İşte canlı anlatım izleme seçeneği;

    MESUT ÖZİL YOK ALTAY BAYINDIR KADRODA

    Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ise kadroda yer alıyor.

    HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK!

    Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Halil Umut Meler ve ekibi yönetecek.

        50. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 kez kazandı. 10 maç da berabere sonuçlandı.

        FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

        Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.

        Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi.

        2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

        Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

            KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

            Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 25. kez karşılaşacak.

            Kayseri'deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

            Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.
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            Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor maçı...
            Haberler Spor Fenerbahçe Kayserispor CANLI anlatım izle! FB Kayserispor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?