Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir heyecan yaşanıyor.
3 takımın da iddiasını son haftaya taşıdığı ligde düğüm şu an oynanan karşılaşmaların ardından çözülecek.
Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir heyecan yaşanıyor.
3 takımın da iddiasını son haftaya taşıdığı ligde düğüm şu an oynanan karşılaşmaların ardından çözülecek.
CANLI PUAN DURUMU
1- Beşiktaş 82
2- Galatasaray 81
3- Fenerbahçe 79
4- Trabzonspor 72
5- Sivasspor 65
6- Hatayspor 61
7- Alanyaspor 60
8- Karagümrük 60
9- Gaziantep FK 58
10- Göztepe 52
11- Konyaspor 50
12- Başakşehir 48
13- Rizespor 48
14- Kasımpaşa 46
15- Yeni Malatya 48
16- Antalyaspor 44
17- Kayserispor 44
18- BB Erzurumspor 40
19- Gençlerbirliği 38
20-MKE Ankaragücü 38
21-Denizlispor 28