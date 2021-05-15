Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.05.2021 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 21:19
    ABONE OL

    Şampiyon belli oluyor! 'de canlı puan durumu ve skor takibi: Beşiktaş, Galatasaray ve ...

    Spor Toto 'de şampiyon belli oluyor. 42. hafta maçlarında 20.30 seansında toplam 4 maç başladı. Beşiktaş, Galatasaray ve 'nin potada girdiği dev yarışta son maçların ardından ipi göğüsleyen taraf netleşecek. İşte tüm detaylar...

    Süper Lig'de canlı puan durumu! Tıkla - öğren

    Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son yıllarda görülmemiş bir heyecan yaşanıyor.



    3 takımın da iddiasını son haftaya taşıdığı ligde düğüm şu an oynanan karşılaşmaların ardından çözülecek.



    İşte Süper Lig'de canlı puan durumu ve canlı skor takibi...

    CANLI SKOR

    Galatasaray 0-1 Yeni Malatya

    Göztepe 1-1 Beşiktaş

    Kayserispor 1-0 Fenerbahçe

    Trabzonspor 1-0 Gençlerbirliği



        CANLI PUAN DURUMU

        1- Beşiktaş 82
        2- Galatasaray 81
        3- Fenerbahçe 79
        4- Trabzonspor 72
        5- Sivasspor 65
        6- Hatayspor 61
        7- Alanyaspor 60
        8- Karagümrük 60
        9- Gaziantep FK 58
        10- Göztepe 52
        11- Konyaspor 50
        12- Başakşehir 48
        13- Rizespor 48
        14- Kasımpaşa 46
        15- Yeni Malatya 48
        16- Antalyaspor 44
        17- Kayserispor 44
        18- BB Erzurumspor 40
        19- Gençlerbirliği 38
        20-MKE Ankaragücü 38
        21-Denizlispor 28
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor
        Haberler Spor Şampiyon belli oluyor! Süper Lig'de canlı puan durumu ve skor takibi: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe...