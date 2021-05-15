Süper Lig düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig'de kaç takım düştü?

Süper Lig düşen takımlar hangileri? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona eriyor. Ligde son haftaya kadar süren kıran kırana mücadelenin sonucuna şampiyon ve küme düşen takımlar belli oluyor. Peki Süper Lig küme düşen takımlar hangileri? İşte yanıtı!
SÜPER LİG DÜŞEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
ERZURUMSPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak küme düşmekten kurtulamadı.
ANKARAGÜCÜ
Anakaragücü de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilerek averajla kümede kalma mücadelesi veren rakipleri Gençlerbirliği ve Kayserispor'un gerisinde kaldı ve TFF 1. Lig'e düştü.
GENÇLERBİRLİĞİ
Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.
Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Gençlerbirliği son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerse puanını 41'e çıkaracak. Hes Kablo Kayserispor'un da son maçında Fenerbahçe'ye yenilmesi durumunda puanlar eşitlenecek.
DENİZLİSPOR
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.
Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.