Süper Lig düşen takımlar hangileri? 2021 Süper Lig'de kaç takım düştü?

GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Gençlerbirliği son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerse puanını 41'e çıkaracak. Hes Kablo Kayserispor'un da son maçında Fenerbahçe'ye yenilmesi durumunda puanlar eşitlenecek.

DENİZLİSPOR

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.