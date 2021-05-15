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    • Spor
    • 15.05.2021 18:04
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    • 15.05.2021 18:05
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    42. hafta maçları canlı anlatım izle!

    Son dakika spor haberleri... , 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak karşılaşmaların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Süper Lig 42. hafta maçları | CANLI

    , 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre saat 18.00'de 6 karşılaşma saat 20:30'da ise 4 karşılaşma gerçekleştirilecek profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

    Karşılaşmaların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

    18.00 Demir Grup Sivasspor- (Sivas Yeni 4 Eylül)

    18.00 - (Çaykur Didi)

    18.00 -Gaziantep (Antakya Atatürk)

    18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)

    18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

    20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

    20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

    20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

    20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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