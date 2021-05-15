Süper Lig, 42. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre saat 18.00'de 6 karşılaşma saat 20:30'da ise 4 karşılaşma gerçekleştirilecek profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Karşılaşmaların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

20.30 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)