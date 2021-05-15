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    • 15.05.2021 16:33
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    • 15.05.2021 16:33
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    Beşiktaş, Galatasaray ve ? Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ikili üçlü averaj son durum

    Süper Lig'in 42. haftasında şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Bu akşam Süper Lig 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Salı akşamı Galatasaray, Denizlispor maçından galip ayrılırken Fenerbahçe ve Beşiktaş mücadeleden mağlup ayrılayarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Gözler şimdi bu akşam oynanacak karşılaşmalara çevrildi. Peki, Beşiktaş, Galatasaray ve ? İşte Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ve ikili averaj son durum

    Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ve ikili averaj son durum

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi tam gaz devam ediyor. Salı günü Galatasaray-Denizlispor, Fenerbahçe-Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük mücadeleleri oynandı ve heyecan arttı. Futbolseverler şimdi heyecanla şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak ediyor. Üç takım şampiyonluk konusundaki iddiasını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu, ikili averaj son durum ve merak edilen son gelişmeler...

    İşte Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ve ikili averaj son durum;

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip.

    Cimbom'un şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

        BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

        Bugün Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Cimbom'un Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek.

        Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

        Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

            FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

            Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.

            SÜPER LİG 42. HAFTA CANLI PUAN DURUMU VE İKİLİ AVERAJ SON DURUM
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            Haberler Spor Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Süper Lig 42. hafta canlı puan durumu ikili üçlü averaj son durum