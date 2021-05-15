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    • 15.05.2021 13:35
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    • 15.05.2021 13:38
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    SON DAKİKA: Şampiyonluk maçı | cezaya rağmen 'na seyirci alacak

    Son dakika haberleri... 'de bu akşam oynanacak 42. hafta maçlarıyla şampiyon belli olacak. ıyla mücadele kapsamında statlara belirli bir sayıda seyirci alınıyor. Ancak , 'na kritik maç için sayının üzerinde seyirci almaya karar verdi. Sarı-kırmızılı yönetim cezayı ödemeye de hazır.

    SON DAKİKA: Şampiyonluk maçı | Galatasaray cezaya rağmen Türk Telekom Stadı'na seyirci alacak

    Spor Toto Süper Lig 42. hafta mücadelesinde sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında taraftarlarından yoksun kalmayacak.

    SEYİRCİ ALINACAK
    Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.

    3-4 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR
    Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 3-4 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.

        İÇİŞLERİ'NDEN VALİLİKLERE UYARI
        İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması için valilikleri uyardı.

        Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'nin tam kapanma sürecinde bulunduğunu hatırlatan Bakanlık, valiliklerden, şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmemesini istedi.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaretinde, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin "Tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.
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        Son dakika şampiyonluk genelgesi
        Haberler Spor SON DAKİKA: Şampiyonluk maçı | Galatasaray cezaya rağmen Türk Telekom Stadı'na seyirci alacak