SON DAKİKA: Şampiyonluk maçı | Galatasaray cezaya rağmen Türk Telekom Stadı'na seyirci alacak

SEYİRCİ ALINACAK

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.