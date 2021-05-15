SON DAKİKA: Şampiyonluk maçı | Galatasaray cezaya rağmen Türk Telekom Stadı'na seyirci alacak

Spor Toto Süper Lig 42. hafta mücadelesinde sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında taraftarlarından yoksun kalmayacak.
SEYİRCİ ALINACAK
Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.
3-4 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR
Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 3-4 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.