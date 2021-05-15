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    • 16.05.2021 01:31
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    lı futbolcular 'ın basın toplantısını bastı! Şampiyonluk kutlaması...

    'in 42. ve son haftasında , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş'ta futbolcular, Teknik Direktör 'ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı.

    Basın toplantısına baskın

    'in 42. ve son haftasında , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren golleri ve kaydetti.

    Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı.

    BASIN TOPLANTISINA BASKIN
    Göztepe maçının ardından Teknik Direktör , basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu.

    , yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı.

    Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekrandan bazılarında hasar oluştu.

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