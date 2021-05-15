Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.05.2021 19:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 20:36
    ABONE OL

    Nefesler tutuldu! Hangi takım nasıl şampiyon olur? , , ...

    'in 42. ve son haftası geldi çattı. Nefeslerin tuttuğu son haftada şampiyonluk yarışı kızıştı. 'Kim şampiyon olacak?' sorusu - , Galasataray - ve Göztepe - karşılaşmalarının ardından yanıt bulacak. İşte 'Kim nasıl şampiyon olur?' sorusunun yanıtı...

    Kim nasıl şampiyon olur?

    Süper Lig'in 42. ve son haftası geldi çattı. Nefeslerin tuttuğu son haftada şampiyonluk yarışı kızıştı.

    Kim şampiyon olacak?' sorusu Kayserispor - Fenerbahçe, Galasataray - Yeni Malatya ve Göztepe - Beşiktaş karşılaşmalarının ardından yanıt bulacak. İşte 'Kim nasıl şampiyon olur?' sorusunun yanıtı...

    BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
    Lider Beşiktaş'ın şampiyonluk için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor.

    Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek.

    GALATASARAY DA KAZANIRSA...
    Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

    Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
    Lig'in son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip.

    Galatasaray'ın şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.

        FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
        Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Kartal ile Cimbom'un beraberliği halinde, sarı-lacivertliler kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak. Üçlü averajda Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kocaeli'de rehine krizi!
        Haberler Spor Nefesler tutuldu! Hangi takım nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...