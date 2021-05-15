Süper Lig'in 42. ve son haftası geldi çattı. Nefeslerin tuttuğu son haftada şampiyonluk yarışı kızıştı.
Kim şampiyon olacak?' sorusu Kayserispor - Fenerbahçe, Galasataray - Yeni Malatya ve Göztepe - Beşiktaş karşılaşmalarının ardından yanıt bulacak. İşte 'Kim nasıl şampiyon olur?' sorusunun yanıtı...
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Lider Beşiktaş'ın şampiyonluk için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor.
Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de bekleyecek.
GALATASARAY DA KAZANIRSA...
Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş, averajlar eşit olsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.
Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averajla belirlenecek. Üçlü averajda önde olan ise yine Kara Kartal... Averaj ve puan eşitliği halinde de en fazla gol atan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Lig'in son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde. Kartal'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip.
Galatasaray'ın şampiyon olması için bugün Beşiktaş'tan 3 gol fazla skorla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.