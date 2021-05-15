Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir? Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Averaj hesaplarının yapılacağı son hafta maçında Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan ve farklı galibiyet olacak. Peki Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı!