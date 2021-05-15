Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir? Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Averaj hesaplarının yapılacağı son hafta maçında Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan ve farklı galibiyet olacak. Peki Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı!
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN Sports aboneliği bulunan futbol severler tarafından canlı izlenecek!
8. RANDEVU
İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.
İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.