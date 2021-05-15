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    • 15.05.2021 13:46
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    • 15.05.2021 13:46
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    saat kaçta hangi kanalda? GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir?

    saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçlardan birisi olan GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir? Futbolseverler bu heyecan dolu 90 dakikayı takip etmek istiyor. Ligin son maçına Galatasaray ve lider Beşiktaş aynı puanla giriyor. Peki; hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir?

    Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir? Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Averaj hesaplarının yapılacağı son hafta maçında Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan ve farklı galibiyet olacak. Peki Galatasaray Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı!

    GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN Sports aboneliği bulunan futbol severler tarafından canlı izlenecek!

    8. RANDEVU

    İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

    İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

    Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.

    Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.

        Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti.

        Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.
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        Haberler Spor Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Y. Malatyaspor maçı nasıl izlenir?