Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.05.2021 19:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 19:35
    ABONE OL

    Yeni Malatyaspor CANLI anlatım izle! GS Yeni Malatyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

    Süper Lig'in 42. haftasında 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Beşiktaş ve 81 puanla 1. ve 2. sırada yer alıyor ve iki takımı da Fenerbahçe 79 puanla takip ediyor. Şampiyonluk haftasında maçların skorlarını dakika dakika takip etmek isteyenler konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, GS Yeni Malatyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte Galatasaray Yeni Malatyaspor CANLI anlatım izle seçeneği

    Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?

    Süper Lig'in 2020-2021 sezonununda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. 42. haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'la, Fenerbahçe Kayserispor'la ve Beşiktaş Göztepe'yle karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Galatasaray Yeni Malatyaspor CANLI anlatım izle seçeneğini araştırıyor. Peki, GS Yeni Malatyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

    GS YENİ MALATYASPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in son haftasında Galatasaray Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    İşte canlı anlatım izleme seçeneği;

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

    GALATASARAY YENİ MALATYASPOR CANLI ANLATIM İZLE!

    HALİL DERVİŞOĞLU: TAKIM TAM KONSANTRE!

    Galatasaray'ın son dönemlerde parlayan yıldızı Halil Dervişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu, "Mutluyuz. A Milli takım bambaşka bir şey. Takım arkadaşlarımla birlikte A Milli Takıma gidebildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz." diye konuştu.

        Öte yandan Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Halil, "Heyecan var. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        KEREM AKTÜRKOĞLU: ÇOK GURURLUYUM

        "Bu sene benim için çok güzel geçiyor. Gurur duyduğum bir sene geçiriyorum. Geçen seneden bu yana çok büyük bir sıçrayış oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Ailemi gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah orada hem ailemi hem takımımı hem de ülkemi en güzel şekilde temsil ederim." diye konuştu. Şampiyonluğun belirleneceği son haftada Yeni Malatyaspor mücadelesini iple çektiklerini ifade eden Kerem, "Çok heyecanlıyız. Aynı zamanda hepimiz maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Hocamız da bizimle konuşup maça iyi hazırladı ve motive etti. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ondan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz." dedi.

        ONYEKURU YOK!

        Galatasaray, 42. haftada ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Ara transfer döneminde kadroya katılan Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. Yıldız futbolcunun Yeni Malatyaspor maçında oynaması beklenmiyor.

            RADAMEL FALCAO OYNAYAMAYACAK

            Galatasaray'ın büyük umutlarla kadorsuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, ağrıları sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında oyanayamayacak. Yıldız futbolcu bu sezon sadece 18 maçta forma giydi.

            PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK YARIŞI)

            1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
            2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
            3- FENERBAHÇE: 79 (Gol averajı +30)
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Karel Valansi siyonist terör devleti İsrail'i savunuyor
            Haberler Spor Galatasaray Yeni Malatyaspor CANLI anlatım izle! GS Yeni Malatyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?