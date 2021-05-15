Süper Lig'in 2020-2021 sezonununda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. 42. haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'la, Fenerbahçe Kayserispor'la ve Beşiktaş Göztepe'yle karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Galatasaray Yeni Malatyaspor CANLI anlatım izle seçeneğini araştırıyor. Peki, GS Yeni Malatyaspor canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...
GS YENİ MALATYASPOR CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İşte canlı anlatım izleme seçeneği;
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh
HALİL DERVİŞOĞLU: TAKIM TAM KONSANTRE!
Galatasaray'ın son dönemlerde parlayan yıldızı Halil Dervişoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu, "Mutluyuz. A Milli takım bambaşka bir şey. Takım arkadaşlarımla birlikte A Milli Takıma gidebildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz." diye konuştu.