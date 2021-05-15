KEREM AKTÜRKOĞLU: ÇOK GURURLUYUM

"Bu sene benim için çok güzel geçiyor. Gurur duyduğum bir sene geçiriyorum. Geçen seneden bu yana çok büyük bir sıçrayış oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Ailemi gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah orada hem ailemi hem takımımı hem de ülkemi en güzel şekilde temsil ederim." diye konuştu. Şampiyonluğun belirleneceği son haftada Yeni Malatyaspor mücadelesini iple çektiklerini ifade eden Kerem, "Çok heyecanlıyız. Aynı zamanda hepimiz maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Hocamız da bizimle konuşup maça iyi hazırladı ve motive etti. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ondan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz." dedi.