beIN Connect tek maç satışı var mı? beIN Sports tek maç nasıl izlenir?

beIN Connect tek maç satışı var mı? Süper Lig'de nefes kesecek son hafta mücadelelerini izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports tek maç izleme yollarını sorguluyor. Ligin son haftasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tek maç olarak satın alıp izlemek isteyen taraftarlar beIN Connect aboneliği hakkında sorgulama yapıyor. Peki; beIN Connect tek maç satışı var mı?