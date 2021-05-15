beIN Connect tek maç satışı var mı? beIN Sports tek maç nasıl izlenir?

beIN Connect tek maç satışı var mı? Süper Lig'de nefes kesecek son hafta mücadelelerini izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports tek maç izleme yollarını sorguluyor. Ligin son haftasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını tek maç olarak satın alıp izlemek isteyen taraftarlar beIN Connect aboneliği hakkında sorgulama yapıyor. Peki; beIN Connect tek maç satışı var mı?
BEIN CONNECT TEK MAÇ SATIŞI VAR MI?
beIN Connect'in tek maç satışı bulunmuyor. Sadece Digiturk üyeleri tek maç satın alımı yapabiliyor. Maçları beIN Connect üzerinden izlemek isteyenler spor paketlerinden birini satın alabilecek.
Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.
Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Digiturk Play satın almak için:
1) beIN Connect Paketleri sayfasından satın almak istediğiniz paketi inceleyin.
2) Kredi kartıyla dilediğiniz paketin kod satın alma işlemini gerçekleştirin.
3) Ardından paketinizi aktif ederek Süper Lig'i canlı izlemeye hemen başlayın.
Kredi kartınızla Digiturk Play'i online satın alabilirsiniz. Paketi satın aldıktan sonra üyeliğiniz anında aktifleştirilir ve izlemek istediğiniz maçı seçerek internetten izleyebilirsiniz. Dilerseniz laptopunuzu HDMI kablosuyla televizyonunuza bağlayarak tam ekrandan uygun fiyatla derbileri, takımınızın maçlarını keyifle izleyebilirsiniz.