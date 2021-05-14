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    , nin 'deki 'na alındığını duyurdu

    , 29 Mayıs'ta 'daki 'nda oynanması planlanan nin 'deki 'na alındığını duyurdu. Açıklamada, ile arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

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    UEFA, 29 Mayıs'ta 'daki 'nda oynanması planlanan nin 'deki 'na alındığını duyurdu. Açıklamada, ile arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkanvekili ise, ", çok yakın zamanda, finali dahil olmak üzere, farklı organizasyonların İstanbul'da düzenlenmesi yönündeki kararını açıklayacaktır." ifadelerini kullandı. UEFA da "Türkiye 2 yıldır Şampiyonlar Ligi için çalışıyor. Gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır" açıklamasını da yaptı.

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    Haberler Spor UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu