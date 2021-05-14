UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu. Açıklamada, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ise, "UEFA, çok yakın zamanda, Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere, farklı organizasyonların İstanbul'da düzenlenmesi yönündeki kararını açıklayacaktır." ifadelerini kullandı. UEFA da "Türkiye 2 yıldır Şampiyonlar Ligi için çalışıyor. Gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır" açıklamasını da yaptı.