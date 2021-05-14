Süper Lig şampiyonunun kasası para dolacak

Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyonun liranın yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılacak. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olacak kulüplere verilecek.

Toplam paranın yüzde 11'i yani 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyacak.

Ayrıca yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılacak. Ligi şampiyon tamamlayan takım yaklaşık 50 milyon lirayı elde edecek. Sıralamadaki diğer takımlar ise üstten aşağıya doğru azalan bir şekilde paylarını alacak.